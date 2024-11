Comuni in dissesto e comuni con Piano di Riequilibrio: arrivano in provincia 4,5 milioni

La Regione Siciliana, tramite l’Assessorato alle Autonomie Locali, ha destinato 4,5 milioni di euro ai Comuni della provincia di Ragusa in dissesto economico o con piano di riequilibrio pluriennale approvato. Questi fondi rientrano nella ripartizione di 36,5 milioni di euro prevista per i comuni siciliani in condizioni di difficoltà finanziaria.

Dettaglio della ripartizione in provincia di Ragusa

A modica andranno Modica: 2.057.000 euro, a Scicli: 1.034.000 euro, a Pozzallo: 728.000 euro, a Monterosso Almo: 107.000 euro, a Ispica: 327.925 euro (comune in dissesto), a Chiaramonte Gulfi: 218.204 euro (comune in dissesto)

Utilizzo dei fondi

Per i comuni con Piano di Riequilibrio (Modica, Scicli, Pozzallo, Monterosso Almo): i fondi serviranno a ridurre il disavanzo, pagare spese arretrate, come quelle ai fornitori, e garantire una maggiore stabilità economica.

Per i comuni in dissesto (Ispica e Chiaramonte Gulfi): i fondi saranno utilizzati per finanziare servizi essenziali destinati alla cittadinanza.

Questi fondi rappresentano una boccata d’ossigeno per i comuni più in difficoltà. La misura mira a garantire la continuità amministrativa e a migliorare i servizi per i cittadini.

