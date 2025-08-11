Comune e privati insieme per rimuovere il canneto di via Paganini a Cava d’Aliga, pericoloso per viabilità e per rischio incendio

Un lavoro congiunto ha permesso di rimuovere il pericoloso canneto che aveva ridotto le due corsie della via Paganini, strada a monte della frazione di Cava d’Aliga densamente abitata e particolarmente trafficata. Le rigogliose canne avevano invaso le due carreggiate stradali riducendo la larghezza dell’arteria riducendola alla misura di una sola carreggiata.

Da una parte i privati che hanno rimosso le canne che dai terreni si riversavano sulla strada e dall’altra gli operai della ditta del servizio ambientale che hanno ripulito i cigli della via Paganini permettendo di riconsegnare agli utenti un passaggio senza rischi alla viabilità soprattutto nel caso in cui si incontrano due atuovetture in transito con doppio senso di marcia. La rimozione dei canneti è servita anche a scongiurare gli incendi che, nei mesi estivi, si verificano nella zona provocando rischi alle abitazioni della zona balneare sciclitana a monte della frazione di Cava d’Aliga.

