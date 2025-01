Commemorazione del bombardamento del 1943 martedì a Scicli fra i giardini di Villa Penna

Alle ore 15 verrà celebrata la Santa Messa, proprio a Villa Penna, dove subito dopo sarà apposta una targa in marmo commemorativa delle vittime sciclitane del bombardamento del 28 gennaio 1943. La storia, lontana nel tempo ma sempre viva nei ricordi, parla di un 28 gennaio come di un giorno di lutto per Scicli. La città subì il primo di tre bombardamenti; l’attacco aereo causò 25 morti, otto militari e diciassette civili, con vittime a Villa Penna, al quartiere San Giuseppe, nei pressi delle scuole di via Bixio, in via Oliveto, in corso Umberto, in via Guicciardini e nei quartieri limitrofi.

Oltre alla celebrazione della Santa Messa verrà scoperta una targa in memoria di quei fatti dolorosi per la comunità sciclitana.

L’iniziativa è dell’amministrazione Marino che ha deciso di dare seguito alla richiesta avanzata dalla comunità “Eccomi manda me” e ad una mozione della presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili approvata dal massimo consesso, fissando per martedì 28 gennaio 2025 il momento commemorativo. “Alle ore 15 la Santa Messa a Villa Penna e, subito dopo, scopriremo una targa in marmo in memoria delle vittime del bombardamento. Sarà un momento dedicato alla memoria, per ricordare il valore della pace”.

