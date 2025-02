Comitato Territoriale Monti Iblei: Tino Brullo della Volley Modica eletto consigliere, Gianni Giurdanella riconfermato alla presidenza

Domenica scorsa si è tenuta l’assemblea territoriale del Comitato Monti Iblei per il rinnovo delle cariche dirigenziali per il quadriennio 2025-2028. Tra le novità più rilevanti c’è l’elezione di Tino Brullo, rappresentante dell’Avimecc Volley Modica, come consigliere del Comitato Provinciale. Il Comitato Monti Iblei è il comitato provinciale della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo. Si chiama così da circa 4 anni in quanto incorpora anche alcune società del siracusano. A livello provinciale, rappresenta la Federazione Italiana.

I nuovi vertici del Comitato

Alla guida del Comitato è stato riconfermato alla presidenza Gianni Giurdanella, mentre oltre a Tino Brullo sono stati eletti consiglieri Adriana Bazzano, Svetoslava Koritarova e Aldo Caltabiano. Il ruolo di Revisore dei Conti sarà ricoperto da Giovanni Puglisi.

Il presidente della Volley Modica, Ezio Aprile, insieme al direttore generale Luca Leocata, allo staff dirigenziale e alla squadra, ha espresso le proprie congratulazioni a Tino Brullo e al nuovo consiglio provinciale, augurando un buon lavoro per il futuro.

Le dichiarazioni di Tino Brullo

Tino Brullo, visibilmente emozionato per il nuovo incarico, ha sottolineato l’importanza della fiducia ricevuta:

“Voglio ringraziare in primis la Volley Modica, di cui mi onoro di fare parte, e tutti i dirigenti delle altre società del Comitato Territoriale Monti Iblei che mi hanno votato. Spero di poter contribuire alla crescita della pallavolo nel nostro territorio e prometto di lavorare in modo trasparente e con impegno per risolvere le problematiche e proporre iniziative utili al miglioramento di questo sport.”

“Sono consapevole che il ruolo di consigliere richiederà impegno, dedizione e capacità di ascolto,” ha concluso Brullo. “Ma sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze, la mia passione e il mio entusiasmo per lavorare in sinergia con tutti per il bene della pallavolo del nostro territorio.”

