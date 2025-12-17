Comiso-Verona, tornano i voli Volotea: due frequenze settimanali da marzo a ottobre

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per il collegamento Comiso-Verona operato da Volotea, che tornerà disponibile dal 31 marzo fino alla fine di ottobre, con due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì.

Questa rotta rappresenta un’importante opportunità per il turismo incoming nella provincia di Ragusa, consentendo ai passeggeri provenienti dal Nord Italia di scoprire le bellezze e le attrazioni del sud-est siciliano, una meta sempre più ambita per le vacanze estive.

Nuove opportunità turistiche e rafforzamento dell’aeroporto di Comiso

Grazie a questo collegamento, i viaggiatori in partenza da Verona avranno accesso diretto a una terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici, mentre Comiso si conferma come porta d’ingresso strategica per la Sicilia sud-orientale.

Volotea già collega l’aeroporto di Comiso con Lille, rotta internazionale che tornerà operativa dal prossimo 7 aprile. Attualmente, sono operativi da Comiso i seguenti collegamenti: Comiso-Torino con Aeroitalia, dal 5 dicembre con nove rotazioni fino al 9 gennaio; Comiso-Bologna, operativo dal 20 dicembre fino al 10 gennaio, riprenderà da marzo fino alla summer 2026; in continuità territoriale sono attivi i voli Comiso-Roma e Comiso-Milano Linate.

