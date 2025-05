Comiso, qualcosa si muove: 3 compagnie pronte a rilanciare l’aeroporto deserto

Tre compagnie aeree rispondono al bando della Camera di Commercio, ma lo scalo resta quasi deserto. Il sindaco di Acate denuncia la situazione sui social.

COMISO – L’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso attraversa un periodo di profonda crisi. Dopo l’addio di Ryanair nel 2023 e la recente partenza di Aeroitalia, lo scalo si trova con un numero ridotto di voli e un terminal quasi deserto.

Il Bando per il Rilancio

In risposta a questa situazione, la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia ha lanciato un bando per attrarre nuove compagnie aeree e incentivare l’incremento del traffico passeggeri. Il bando prevede contributi economici per le compagnie che presenteranno progetti tecnici volti a sviluppare nuove rotte e aumentare il numero di passeggeri.

Tre compagnie aeree hanno manifestato interesse: WizzAir, easyJet e Volotea. Le rotte proposte saranno rese note nei prossimi giorni . Tuttavia, al momento, non è prevista la partecipazione di Ryanair.

Una Situazione Critica

Attualmente, l’aeroporto opera con un numero limitato di voli: un collegamento settimanale per Lille, un volo charter per Sharm el Sheik e, a partire da giugno, un volo settimanale per Parigi e uno per Tirana. Da luglio ci sarà il collegamento con Barcellona.

La riduzione drastica dei voli ha suscitato l’indignazione di cittadini e amministratori locali. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha pubblicato proprio ieri un video sui social in cui denuncia la situazione: “L’aeroporto è ormai praticamente chiuso. Una vergogna”.

Prospettive Future

Nonostante le difficoltà, ci sono segnali di speranza. Oltre al bando della Camera di Commercio, la Regione Siciliana ha stanziato un finanziamento di 3 milioni di euro l’anno per il triennio 2025-2027, con l’obiettivo di attrarre nuove compagnie aeree e migliorare la competitività dello scalo

Inoltre, si sta lavorando per attivare nuovi voli per Milano e Roma già da giugno, mentre Volotea ha annunciato l’apertura di una rotta per Verona a partire dall’inverno .

L’aeroporto di Comiso si trova in una fase critica, ma le iniziative in corso potrebbero rappresentare un punto di svolta. Il successo di questi sforzi dipenderà dalla capacità di attrarre nuove compagnie e di offrire servizi adeguati ai passeggeri, restituendo allo scalo il ruolo strategico che merita nel panorama aeroportuale siciliano

