Comiso premia 115 giovani eccellenze: emozioni al Teatro Naselli

Un pomeriggio di emozioni, applausi e orgoglio condiviso. Al Teatro Naselli di Comiso si è svolta la cerimonia “Connessioni Studentesche – Premiazione delle Eccellenze”, un evento dedicato ai giovani che si sono distinti per talento, impegno e risultati, diventando esempio positivo per l’intera comunità.

Sono stati 115 gli studenti, bambini e ragazzi, provenienti da tutte le scuole del territorio comunale, premiati per i loro percorsi di crescita in ambiti che vanno oltre la didattica tradizionale, spaziando dall’arte alla musica, dal teatro allo sport. Un riconoscimento che valorizza la passione, la partecipazione e la capacità di esprimere il proprio potenziale.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Comiso, in collaborazione con la Pro Loco, le istituzioni scolastiche e numerose realtà del territorio. Un lavoro di squadra che ha voluto ribadire un messaggio chiaro: investire nei giovani significa costruire il futuro della città.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato il valore educativo della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di scoperta delle inclinazioni personali e di crescita umana. La valorizzazione delle eccellenze rappresenta anche un riconoscimento al lavoro quotidiano delle famiglie, degli insegnanti e di tutto il mondo scolastico che accompagna i ragazzi nel loro percorso.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e scolastiche, il mondo associativo e sportivo, oltre a ospiti che hanno arricchito il pomeriggio con momenti di spettacolo e testimonianze. Tutte le scuole di Comiso, compreso l’istituto superiore “Giosuè Carducci”, sono state coinvolte in un evento che ha saputo unire partecipazione, cultura e comunità.

