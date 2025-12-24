La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Comiso premia 115 giovani eccellenze: emozioni al Teatro Naselli
24 Dic 2025 11:32
Un pomeriggio di emozioni, applausi e orgoglio condiviso. Al Teatro Naselli di Comiso si è svolta la cerimonia “Connessioni Studentesche – Premiazione delle Eccellenze”, un evento dedicato ai giovani che si sono distinti per talento, impegno e risultati, diventando esempio positivo per l’intera comunità.
Sono stati 115 gli studenti, bambini e ragazzi, provenienti da tutte le scuole del territorio comunale, premiati per i loro percorsi di crescita in ambiti che vanno oltre la didattica tradizionale, spaziando dall’arte alla musica, dal teatro allo sport. Un riconoscimento che valorizza la passione, la partecipazione e la capacità di esprimere il proprio potenziale.
L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Comiso, in collaborazione con la Pro Loco, le istituzioni scolastiche e numerose realtà del territorio. Un lavoro di squadra che ha voluto ribadire un messaggio chiaro: investire nei giovani significa costruire il futuro della città.
Nel corso dell’evento è stato sottolineato il valore educativo della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di scoperta delle inclinazioni personali e di crescita umana. La valorizzazione delle eccellenze rappresenta anche un riconoscimento al lavoro quotidiano delle famiglie, degli insegnanti e di tutto il mondo scolastico che accompagna i ragazzi nel loro percorso.
Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e scolastiche, il mondo associativo e sportivo, oltre a ospiti che hanno arricchito il pomeriggio con momenti di spettacolo e testimonianze. Tutte le scuole di Comiso, compreso l’istituto superiore “Giosuè Carducci”, sono state coinvolte in un evento che ha saputo unire partecipazione, cultura e comunità.
© Riproduzione riservata