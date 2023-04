Comiso: Maria Rita Schembari presenta i primi quattro assessori

Peppino Arezzo, Dante Di Trapani, Giuseppe Alfano e Roberto Cassibba sono i primi quattro assessori designati dal candidato sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

I nomi sono stati resi noti da Maria Rita Schembari a conclusione della convention di apertura della sua campagna elettorale che si è svolta a Villa Orchidea.

La nuova giunta che guiderà la città sarà composta da sette e non più da cinque assessori, in virtù del fatto che Comiso è un comune che ha superato la soglia di 30.000 abitanti. Il consiglio comunale sarà composto da 24 consiglieri.

Maria Rita Schembari ha designato una giunta per ora tutta al maschile. Ma restano ancora altri tre assessori da nominare.

Anche il candidato sindaco del centrosinistra aveva annunciato, due settimane fa, i primi quattro componenti della sua giunta, indicando i nomi di Gaetano Scollo, esponente di pedalino e designato quale vicesindaco, Gaetano Gaglio, Fabio Fianchino e Valerio Spadaro.

Nel caso di Liuzzo però sarà necessario integrare con un altro assessore, necessariamente donna; per la compagine della Schembari, invece, la presenza femminile è garantita dalla stessa candidata sindaco.

Se gli otto assessori indicati finora dai due candidati sindaco sono tutti maschi (nessun assessore donna tra i primi designati), non accade lo stesso per le liste dei candidati al consiglio comunale.

Nella compagine guidata da Maria Rita Schembari le tre liste hanno una presenza pressocché pari di candidati e di candidate. Nella compagine di Salvo Liuzzo i candidati al consiglio comunale non sono ancora tutti noti.

Manca un mese all’appuntamento elettorale e – per ciò che riguarda Comiso, le elezioni si chiuderanno al primo turno. In lizza ci sono solo due candidati. La sfida elettorale si deciderà al primo turno. A Comiso non era mai accaduto.