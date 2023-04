Comiso: apre comitato elettorale di Maria Rita Schembari. Venerdì 21 aprile alle 19,30

Una casa comune da inaugurare in una serata dove stare insieme. “Finalmente torniamo a vivere serenamente, uno accanto all’altro, momenti come questi. Mettendoci alle spalle ma senza dimenticare, la pandemia e quello che ci ha lasciato”

Venerdì prossimo, 21 aprile, alle 19.30, in piazza Fonte Diana, nel cuore di Comiso, apre il Comitato Elettorale di Maria Rita Schembari. E’ il vernissage del percorso che porterà il Sindaco al 28 e 29 maggio, date in cui Comiso è chiamata a confermare 5 anni di ottima amministrazione. “Un momento bello, da condividere e vivere insieme, uno accanto all’altro, mettendoci alle spalle ma senza mai dimenticare la pandemia”.

Maria Rita Schembari, ha voluto ricordare, quello che ha definito il periodo più difficile dei suoi 5 anni al governo della Città. “Una pausa forzata che ha costretto ognuno di noi ad interrompere le proprie attività; è successo anche alla nostra amministrazione. Molti si chiedono come mai alcuni progetti stiano arrivando solo adesso ad ultimazione. Il motivo non sta, come qualcuno vorrebbe far credere, perché siamo in campagna elettorale; spiegazione banale, sempliciotta e metodo che non ci appartiene. Un’opera pubblica, tra progettazione e realizzazione, necessita di almeno un triennio tra progettazione ed avvio e i due anni di stop, imposti dal covid e dalle sue conseguenze, hanno rallentato l’iter ma non c’hanno mai scoraggiati. Abbiamo continuato a lavorare rifuggendo i riflettori e oggi, i frutti di questo lavoro silenzioso ed efficace, vengono consegnati e presentati ai Comisani”.