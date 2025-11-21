Comisano ucciso dall’amianto in Aeronautica: la verità che nessuno voleva dire. Ora la sentenza e il risarcimento alla famiglia

Per tutta la vita aveva portato con orgoglio l’uniforme dell’Aeronautica. Era partito da Comiso, appena diciannovenne, con l’entusiasmo di chi sente forte il richiamo del dovere. E fino all’ultimo giorno non aveva mai smesso di credere di star servendo il Paese.

B.B., elicotterista e macchinista, ha dedicato quasi trent’anni al servizio militare, tra manutenzione, attività tecniche e operazioni di volo, soprattutto nella base di Trapani Birgi. Non sapeva – o non immaginava fino in fondo – che ogni giorno respirava un nemico silenzioso. La notizia è stata lanciata dall’agenzia Ansa.

Quel nemico aveva un nome: amianto.

Accanto ad esso, un mix di sostanze tossiche che nessun militare avrebbe mai dovuto sfiorare: idrocarburi, solventi clorurati, campi elettromagnetici, radiazioni, perfino uranio impoverito.

Oggi, dopo una lunga battaglia giudiziaria, la verità è scritta nero su bianco:

la sua morte non è stata una fatalità. È stata una responsabilità dello Stato.

Il Tribunale di Palermo condanna il Ministero: oltre 900 mila euro ai familiari

La sentenza è ora definitiva. Il Ministero della Difesa è stato condannato a risarcire la moglie M.C. e i due figli F.B. e A.B. con una cifra che supera i 900 mila euro.

Al danno subito dalla famiglia seguirà inoltre una distinta liquidazione per il danno subito dallo stesso militare, riconosciuto come vittima di esposizione a sostanze letali dovute alle condizioni di servizio.

B.B. era morto nel 2019, a soli 60 anni, a causa di un carcinoma renale aggressivo, una malattia che, secondo il Tribunale, è stata “determinante conseguenza” della prolungata esposizione alle fibre d’amianto e ad altri agenti tossici.

Il Ministero aveva già riconosciuto, in passato, che la sua esposizione fosse “dipendente da causa di servizio”. Ma questo non è bastato a proteggerlo in vita, né a evitare la tragedia.

Per la famiglia, questa sentenza non è una vittoria, perché nessuna somma potrà restituire un marito, un padre, un uomo che ha dato tutto allo Stato fino all’ultimo giorno.

Per anni la famiglia ha atteso risposte, si è scontrata con silenzi e rimpalli. Oggi può almeno dire che giustizia è stata fatta.

Un caso che parla anche al territorio: Comiso e la memoria dei servitori dello Stato

A Comiso la storia di B.B. tocca corde profonde.

In un territorio che conosce bene la presenza militare, che ha vissuto stagioni di basi NATO, attività aeronautiche e trasformazioni del tessuto sociale, la vicenda di questo lavoratore dell’Arma diventa simbolo di qualcosa di più grande.

“Quando si serve lo Stato, lo Stato deve servire te”: il significato della sentenza

La decisione del Tribunale di Palermo non è solo un risarcimento economico.

È un riconoscimento morale.

È una verità che nessuno potrà più negare: chi ha servito il Paese in condizioni pericolose, senza adeguate protezioni, ha diritto alla tutela e al rispetto.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha sostenuto la battaglia legale, parla di una sentenza “storica”.

E lo è davvero, perché afferma un principio semplice ma fondamentale: se un militare rischia la vita per lo Stato, lo Stato deve fare di tutto per impedirgli di perderla inutilmente. La foto che accompagna questo articolo è stata generata dall’Ai ed è solo rappresentativa.

© Riproduzione riservata