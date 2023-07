Colto da malore in acqua. L’uomo cade e muore a Marina di Modica

Prima vittima in mare in questa estate 2023. L’annegamento si è verificato nella spiaggia di Marina di Modica, in prossimità dell’ex lido di Itaparica. E’ stato un turista di nazionalità svizzera a perdere la vita nella mattinata di oggi.

L’uomo, avanti in età, era in vacanza con la moglie a Marina di Modica, località balneare della costa iblea particolarmente amata dagli stranieri per trascorrere i mesi estivi. In spiaggia era sceso assieme alla moglie.

L’UOMO HA AVUTO UN MALORE IN ACQUA

Una giornata normale di mare come la coppia era abituata a fare in questi giorni di vacanza a Marina di Modica. L’uomo ha manifestato in acqua segni di difficoltà. L’aiuto dei bagnini del salvataggio, che lo hanno portato a riva, non è servito a salvargli la vita. Il turista svizzero è morto mentre sul posto arrivava l’equipe del 118, chiamata sul posto per dare i soccorsi. Il mare era calmo e la vittima non avrebbe avuto problemi in acqua prima del malore che lo ha colpito alla presenza della moglie.