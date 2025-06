Colpo nella notte: furto di rame blocca l’acqua a Marina di Ragusa

Un furto notturno ha messo in ginocchio l’approvvigionamento idrico di Marina di Ragusa. I ladri hanno portato via i cavi di rame del pozzo Gravina, provocando lo stop degli impianti di sollevamento che riforniscono una vasta porzione della zona rivierasca.

A darne comunicazione è stata la società Iblea Acque SpA, che ha immediatamente attivato le squadre di manutenzione per contenere l’emergenza. Ingenti i danni, non solo ai quadri elettrici dei pozzi, ma anche alla cabina elettrica, per la cui riparazione è stato richiesto l’intervento urgente di una squadra dell’Enel.

