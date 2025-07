Colpo Modica! Arriva Alfonso Sessa: “Pronto a dare tutto per questa maglia”

Il Modica Calcio alza il livello della sua mediana e piazza un colpo da novanta per la prossima stagione: Alfonso Sessa è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù. Il talentuoso centrocampista classe ’96 ha firmato il contratto che lo legherà al club per la stagione 2025/2026, sposando il progetto tecnico di Pino Raciti e della dirigenza guidata dal duo Pitino-Gugliotta.

Un acquisto di peso per una squadra che punta in alto nel prossimo campionato di Eccellenza siciliana. Sessa arriva dal Gela, dove è stato protagonista assoluto nella cavalcata playoff culminata con la promozione in Serie D. Un profilo esperto, tecnico e carismatico, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio, con un esordio in Coppa Italia contro la SPAL ai tempi della Serie B.

Esperienza e qualità al servizio dei rossoblù

Il nuovo numero 8 del Modica porta con sé una valigia piena di esperienza maturata tra Aversa, Paternò, Cittanovese, Sancataldese e Giarre – proprio qui, nella stagione 2020/2021, ha vissuto una splendida promozione in D. Sessa è un centrocampista moderno: visione di gioco, piedi educati, leadership in campo e quella mentalità vincente che il club ha cercato con determinazione sul mercato.

Le parole del club

«Un giocatore che volevamo fortemente, e che oggi siamo felici di accogliere in casa Modica – dichiarano i vertici societari –. Siamo certi che il suo arrivo darà ulteriore forza a uno dei centrocampi più completi e temibili dell’intera Eccellenza».

Sessa, dal canto suo, ha promesso impegno totale e massima dedizione: «Ringrazio il Modica per la fiducia. Ho scelto questa piazza per la passione, la serietà e l’ambizione. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Modica!».

