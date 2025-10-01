Colpo di mercato per lo Scicli: arriva in squadra il centrocampista Matteo Fusca

L’ingaggio è stato siglato alla vigilia della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, campionato di Promozione, con il Frigintini in programma oggi pomeriggio al “Vincenzo Barone” di Modica. Il nuovo acquisto della società cremisi è Matteo Fusca, centrocampista che ha un trascorso in categorie superiori ed esperienze a Noto, Modica, Palazzolo, Ispica, Frigintini. Il nuovo giocatore, che và a potenziare l’assetto del presidente Bartolo Alecci, arriva dal Pro Ragusa dove Matteo Fusca aveva già iniziato la stagione clacistica. “Un matrimonio solo ritardato, visto che lo avevamo già cercato per due volte negli ultimi anni – spiega il vice presidente cremisi, Angelo Massari – il centrocampistia arriva alla corte di Mister Giglio portando esperienza, determinazione, voglia di vincere e sacrificio. Avevo chiesto qualche regalo per la squadra e per i tifosi al presidente Bartolo Alecci e al direttore generale Peppe Puglisi e loro non si sono tirati indietro per rafforzare lo Scicli. Il primo regalo è scartato… Benvenuto Matteo Fusca”. Oggi pomeriggio di gioca a Modica contro il Frigintini nella gara di ritorno; nella gara di andata giocata a porte chiuse al “Ciccio Scapellato” di Scicli, i cremisi avevano fatto risultato vincendo l’incontro per 1-0 con una rete dell’ex Angelo Pisana.





© Riproduzione riservata