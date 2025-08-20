Colpo di mercato: Domenico Mistretta è il nuovo attaccante del FC Vittoria

Il FC Vittoria mette a segno un colpo importante in vista della nuova stagione. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Domenico Mistretta, attaccante classe 1997 originario di Salemi, con un passato tra club di spessore come Trapani, Potenza, Marina Ragusa, Città di Sant’Agata e Gladiator.

Un innesto di qualità per l’attacco, fortemente voluto dalla dirigenza e dal tecnico Campanella, che potrà contare su un giocatore veloce, intelligente tatticamente e con un fiuto del gol già dimostrato nelle categorie superiori.

L’annuncio della società

«Siamo orgogliosi di accogliere Domenico Mistretta – ha dichiarato il Direttore Sportivo –. È un profilo che cercavamo da tempo: ha fame, esperienza e grande voglia di dimostrare il suo valore. Siamo certi che farà la differenza».

Le prime parole di Mistretta

Entusiasta anche il nuovo arrivato, che si è subito detto pronto a sposare il progetto biancorosso:

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria. Ho sentito subito fiducia e voglia di costruire qualcosa di importante. Darò tutto me stesso per ripagare società e tifosi con impegno, sacrificio e, speriamo, tanti gol».

Obiettivo: una stagione da protagonisti

Con l’ingaggio di Mistretta, il FC Vittoria conferma la volontà di costruire una rosa competitiva, capace di regalare emozioni ai propri tifosi e affrontare con ambizione gli impegni di Coppa e campionato ormai alle porte.

Ora la palla passa ai sostenitori biancorossi, chiamati a riempire gli spalti e a spingere la squadra verso nuove soddisfazioni.

