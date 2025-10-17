Home / Attualità

Colpo di fortuna a Ragusa: vince oltre 31mila euro al Lotto con quattro giocate identiche

17 Ott 2025 10:02

La fortuna torna a bussare in Sicilia. Nell’ultima estrazione di Lotto e 10eLotto, un fortunato giocatore ragusano ha centrato un colpo da oltre 31.000 euro, trasformando quattro semplici schedine in un bottino davvero importante.

Il vincitore ha effettuato quattro giocate identiche presso la ricevitoria di Via Giuseppe Saragat a Ragusa, probabilmente nella stessa occasione. La combinazione vincente? L’ambo 67-85 sulla ruota di Firenze.

Ciascuna schedina è risultata vincente per 7.916,67 euro, per un totale complessivo di 31.666,68 euro.

La fortuna e la responsabilità

Il Lotto resta uno dei giochi più amati dagli italiani, ma gli esperti ricordano sempre l’importanza del gioco responsabile. Le vincite, come quella di Ragusa, sono eventi eccezionali che vanno vissuti con equilibrio e consapevolezza.

