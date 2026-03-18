Colpo all’Unicredit di Acate: commando porta via due ATM con una ruspa e provoca incidente con i carabinieri

Inquietante episodio, la notte appena trascorsa, in territorio ipparino. La criminalità sembra avere alzato il tiro con un colpo messo a segno ai danni di un istituto bancario di Acate, lasciando sgomenta la collettività.

Ignoti malviventi hanno assaltato gli sportelli ATM Unicredit della filiale di via XX Settembre al civico 85. Un colpo audace e organizzato nei minimi dettagli: intorno alle 4,00, nel cuore della notte, utilizzando una ruspa, il gruppo avrebbe divelto le due casse contenenti denaro contante. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato composto da quattro individui, uno dei quali armato.

Il commando ha utilizzato diversi mezzi per la fuga: almeno quattro autovetture e un furgone Daily, allontanatisi subito dopo il colpo in direzione del Castello di Biscari. Per rallentare l’arrivo delle pattuglie, i delinquenti avrebbero bloccato la strada che collega Vittoria ad Acate, mettendo di traverso un mezzo pesante.

Il piano ha provocato anche un incidente che ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri diretta sul posto. I militari dell’Arma sono andati a collidere con il mezzo pesante e alcuni di loro sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. Gli inquirenti, in queste ore sono al lavoro per cercare di individuare i responsabili e per questo stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona.

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