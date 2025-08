Colpi di scena e tribune piene: il grande beach volley conquista Marina di Modica

Il beach volley infiamma Marina di Modica. La seconda giornata della tappa del Campionato Italiano Gold Fonzies – la terza della stagione – ha regalato emozioni a non finire, tra colpi di scena sui campi, un pubblico travolgente e l’atmosfera unica del borgo marinaro modicano.

Sabato da incorniciare: mentre il vento faceva capolino sul litorale, tribune gremite e match avvincenti hanno segnato una giornata ad alta intensità sportiva, vissuta tra applausi, urla di incitamento e schiacciate spettacolari. Le sfide per i quarti di finale maschili si sono rivelate una vera corsa al cardiopalma.

Particolarmente atteso il match serale che ha visto protagonisti Daniele Lupo e Davide Borraccino – vincitori della tappa di Catania – contro il catanese Franco Arezzo e il modenese Luca Bigarelli. Un incontro seguito da un pubblico da tutto esaurito e chiuso con un netto 2-0 in favore dei primi, che hanno confermato il loro stato di forma.

Oggi, domenica 4 agosto, si entra nel vivo. La giornata si apre alle 8.15 con il tabellone femminile, che promette scintille: tra le sfide più attese, quella tra la coppia Chiara They-Sara Breidenbach (testa di serie numero uno) e la rivelazione della tappa, Enzo Irene-Cindy Lee Fezzi. Nel pomeriggio, lo show culminerà con le finali femminile e maschile, rispettivamente alle 16.00 e a seguire.

Grande soddisfazione per gli organizzatori “I Soci” , guidati da Fabio Nicosia, che, grazie al supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla collaborazione del Comune di Modica, sono riusciti a creare un evento che unisce sport, turismo ed energia positiva.

Colpi di scena negli ottavi e quarti di finale

Il sabato ha visto anche il completamento degli ottavi di finale, decisivi per delineare il tabellone delle “magnifiche otto” coppie maschili e femminili. Tra i momenti salienti, la rimonta di Carucci-Ceccoli contro Mancini-Orioli e l’exploit di Marchetto-Dal Molin su Lupo-Borraccino, in un anticipo da brividi. Simone Podestà e Matteo Martino hanno invece dominato la loro pool, chiudendo in due set contro Krumins-Caminati.

Nel femminile, il percorso netto di They-Breidenbach, Piccinin-Puccinelli, Benazzi-Ditta e Barboni-Schwan dimostra quanto la qualità sia alta in questa tappa. Menzione speciale per le eliminazioni eccellenti: la coppia Rottoli-Shpuza ha fatto fuori le campionesse della scorsa stagione a Modica, Gradini-Frasca.

Il sabato si è chiuso con il suggestivo spettacolo pirotecnico “Onde di Energia”, che ha infiammato ancora di più l’atmosfera prima dell’ultima gara in programma, creando un connubio perfetto tra sport e intrattenimento.

Un appuntamento che merita il podio anche nell’organizzazione

Marina di Modica si è confermata ancora una volta una location ideale per il grande beach volley: logistica curata, organizzazione puntuale e un pubblico partecipe e caloroso che ha saputo rendere ogni scambio, ogni tuffo e ogni schiacciata un piccolo evento da ricordare. Il villaggio sportivo ha funzionato a pieno ritmo, creando un’esperienza immersiva per appassionati, curiosi e turisti.

In attesa del verdetto finale

Appuntamento, dunque, a oggi pomeriggio per scoprire chi salirà sul podio di questa terza tappa del Campionato Italiano Gold. Ma una cosa è certa: il grande beach volley a Marina di Modica ha già vinto.

