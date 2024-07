Coinvolto in una tentata rapina ai danni di un fast food, continuava ad evadere i domiciliari: per lui il carcere

Era coinvolto in una tentata rapina ai danni di un fast food avvenuta nel maggio scorso e ora la sua misura è stata aggravata. I carabinieri di Modica hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 30enne sciclitano, residente a Modica, provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo, celibe e con precedenti penali, era coinvolto in una tentata rapina avvenuta in un fast food nel maggio dell’anno scorso, durante la quale aveva minacciato un dipendente per ottenere l’incasso della serata.

La misura è stata aggravata

L’aggravamento della misura cautelare è stato deciso a causa della pericolosità sociale del soggetto e del suo allontanamento non autorizzato dal domicilio, segnalato alle Forze di Polizia. La sua assenza ha immediatamente attivato le ricerche da parte del personale operativo, che lo ha rintracciato mentre cercava di fuggire per le strade del centro cittadino. Nonostante un primo tentativo di fermarlo, l’uomo è riuscito a scappare lanciando una bottiglia di vetro contro i militari.

Il Giudice ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto la misura cautelare del carcere. E’ stato portato presso la casa circondariale di Ragusa.

