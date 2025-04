Cocaina, hashish e bilancini in salotto: troppi giovani entravano e uscivano in una casa. Ecco cosa è successo

Una donna arrestata in flagranza di reato con l’accusa di spaccio di stupefacenti a Ispica. Gli agenti hanno notato un frequente andirivieni di giovani da un’abitazione nel centro della cittadina. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’appartamento, con l’ausilio di una unità cinofila proveniente dalla Questura di Catania.



Il controllo ha portato al rinvenimento di 30 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish, già suddivisi in confezioni pronte per lo smercio. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La donna, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per violazioni legate alla droga, è stata arrestata e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

