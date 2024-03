Claudio Fava si candida alla presidenza della Regione siciliana

Claudio Fava, presidente della commissione antimafia regionale eletto all’Ars con la lista Cento passi per la Sicilia, si candida alla presidenza della Regione. Venerdi’ alle ore 18 a Catania ci sara’ l’apertura delle campagna elettorale al “Bastione degli infetti” in via torre del Vescovo.

All’iniziativa saranno presenti molti dei firmatari dell’appello a sostegno della sua candidatura e segnera’ la nascita di una rete di comitati “Fava Presidente” nel territorio della regione. Nel 2017 Fava si candido’ alla presidenza ma ottenne il 6,14 % delle preferenze.

