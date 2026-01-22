Classi senza acqua e riscaldamento: mattinata difficile in diverse scuole di Ragusa

Il rientro a scuola dopo il passaggio del ciclone Harry si è rivelato tutt’altro che semplice a Ragusa. In diverse scuole cittadine, nella mattinata di oggi, si sono registrati disagi legati all’assenza di servizi essenziali come acqua, energia elettrica e riscaldamento, creando inevitabili difficoltà per studenti, famiglie e personale scolastico.

Il caso più evidente è quello della scuola “Mariele Ventre”, dove, nelle prime ore del mattino, mancavano acqua, luce e riscaldamenti. A segnalare la situazione è stata la consigliera comunale Rossana Caruso, che ha portato all’attenzione pubblica quanto stava accadendo all’interno dell’istituto. Un problema che, fortunatamente, è stato risolto nel corso della mattinata grazie all’intervento dei tecnici comunali, che hanno ripristinato i servizi.

Situazione analoga alla scuola “Isola Felice” di via Generale Cadorna. Secondo quanto riferito da alcune mamme, anche qui gli alunni si sono ritrovati senza acqua, senza luce e senza riscaldamento, restando in attesa di indicazioni sull’eventuale prosecuzione delle attività didattiche.

Disagi simili sono stati segnalati anche in altri plessi cittadini, tra cui la scuola “Rodari” e la “Cesare Battisti”. In particolare, alla Rodari l’energia elettrica è stata ripristinata nel corso della mattinata, ma risultavano ancora assenti l’acqua e il riscaldamento, rendendo difficoltoso il normale svolgimento delle lezioni.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha assicurato il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale. “Abbiamo ricevuto tutte le segnalazioni e tutti i tecnici sono al lavoro – ha spiegato il primo cittadino –. Sappiamo che in alcune scuole si sono verificate interruzioni di energia elettrica e di altri servizi, ma la situazione è in via di risoluzione”.

Tra i genitori, però, resta una domanda che circola con insistenza: come mai le scuole sono rimaste chiuse un giorno per consentire le verifiche di sicurezza e oggi si sono comunque verificati questi problemi? Un interrogativo legittimo che è stato posto direttamente al sindaco.

“La verifica delle condizioni di sicurezza è stata effettuata – ha risposto Cassì – ma in situazioni come queste è necessario avere un po’ di pazienza in più. Gli eventi meteorologici estremi possono causare guasti che emergono anche successivamente ai controlli”.

Nel frattempo, la macchina comunale continua a lavorare per riportare tutte le scuole alla piena funzionalità, mentre famiglie e studenti attendono il completo ritorno alla normalità dopo giorni segnati dall’emergenza maltempo.

