Circolo Velico Kaucana, trionfo al Lago di Garda: giovani velisti siciliani sfiorano il podio ai campionati italiani

Il Circolo Velico Kaucana torna dal Lago di Garda con un carico di soddisfazioni e orgoglio dopo aver partecipato ai Campionati Italiani Giovanili in singolo 2025. La squadra ragusana, composta da nove atleti, ha affrontato la prestigiosa competizione con determinazione e spirito di squadra, distinguendosi per numeri e qualità delle prestazioni in condizioni meteo estremamente impegnative.

Sfide difficili tra vento e raffiche improvvise

Le acque del Garda hanno messo a dura prova i giovani velisti con venti instabili e raffiche improvvise. Nonostante le difficoltà, i ragazzi del club hanno dimostrato grande tecnica e capacità di adattamento, confermando il Circolo Velico Kaucana come una delle realtà più dinamiche del panorama nazionale.

Le stelle della spedizione: Salvo e Micieli

Protagonisti assoluti sono stati Paolo Salvo e Lucrezia Micieli. Paolo Salvo, nella classe Ilca 6 Gold fleet, ha chiuso con un meritatissimo 4° posto, a un passo dal podio, premiando una stagione in costante crescita. Lucrezia Micieli, nella categoria Ilca 4 femminile Gold, ha lottato con le migliori d’Italia, conquistando un piazzamento di prestigio e confermando il suo talento cristallino.

Ottimi piazzamenti per tutta la squadra

Non solo podi sfiorati, ma anche piazzamenti di rilievo: Gianmarco Livoti – 18° nell’Ilca 6 Silver, Damiano Livoti – 32° nell’Ilca 4M, Matteo Di Dio – 33° nell’Ilca 4M, Andrea Branciamore – 54° nell’Ilca 4M, Alessandro Battaglia – 42° negli Optimist Gold, Paolo Tabacco – 57° negli Optimist Gold, Annamaria Galofaro – 41ª negli Optimist Silver.

Il valore del gruppo e dello staff tecnico

Il successo porta la firma non solo degli atleti, ma anche dello staff tecnico guidato da Peppe Terrana e Claudio De Fontes, che con passione e competenza accompagnano la crescita sportiva dei giovani velisti. Fondamentale anche il supporto delle famiglie, che contribuiscono a rendere il Circolo Velico Kaucana una vera comunità sportiva.

© Riproduzione riservata