Cinque candidati per un posto di sindaco a Ispica. Ecco tutte le liste dei 224 candidati a consigliere comunale

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La sfida elettorale a Ispica è aperta. Di seguito, tutti i candidati a sindaco e le relative liste che si presentano alla tornata.

PAOLO MONACA, candidato sindaco sostenuto da tre liste “Paolo Monaca Sindaco”, “Difendiamo Ispica da Iblea Acque” e dal “Partito Democratico. Assessori designati: Alessandro Savatore Ferrara, Marylin Denaro, Vincenzo Gianì.

Lista “Paolo Monaca Sindaco”:

Paolo Leanti, Jessica Quartarone, Angela Figura, Paolo Monaca, Aurora Galifi, Giovanni Spataro, Rita Poidomani, Alessandro Cimino, Giuseppina Lorefice, Rosario Denaro, Sara Calabrese, Francesca Marzana, Luigi Matarazzo, Antonino Caruso, Marisa Strazzeri, Maria Cristina Fratantonio

Lista “Difendiamo Ispica da Iblea Acque”:

Pierfabio Brundo, Carmelina Avveduto, Antonino Barone, Daniela Cannata, Carmelo Canto, Antonella Colombo, Emilia Costa, Elena Dantoni, Giannina Di Martino, Marco Di Natale, Giuseppe Donzello, Lorena Fede, Luigi Ferraro, Giovanni Figura, Maria Gennuso, Pietro Leanti

Lista del Partito Democratico:

Angelo Agosta, Orlanda Alfano detta Dina, Salvatore Belluardo, Carmen Caccomo, Rosario Di Gregorio, Vincenzo Fidelio detto Enzo, Antonietta Leggio detta Maria, Angelamaria Nicosia detta Angela, Leonardo Occhipinti, Rosalia Petrolo, Ginevra Settembre, Giuseppe Spadola, Giovanni Stornello detto Gianni, Pietro Storniolo detto Piero, Pietro Vaccaro, Francesco Zocco.

TONINO CAFISI, candidato sindaco sostenuto da tre liste “Cafisi Sindaco”, “Noi Moderati” e “Fratelli d’Italia”. Assessori designati: Marco Santoro, Laura Bellio, Francesco Amodeo e Paola Tonaca.

Lista “Cafisi Sindaco”:

Pietro Canto, Angela Abate, Laura Armenia, Giuseppe Calvo, Adriana Cappello, Girolamo Ficarra detto Mino, Vincenzo Figura detto Enzo, Letizia Floriddia, Antonella Galfo, Salvatore Giliberto detto Salvuccio, Carmelo Lorefice, Giulia Profetto, Carmelo Quartarone, Sedki Rejichi, Francesca Rosa, Vincenzo Sampieri detto Enzo

Lista “Noi Moderati”:

Melinda Barone, Lucia Borgia, Enza Carbonaro, Massimo Cataudella, Giuseppe Colombo, Carmelo D’Angelo, Antonino Figura, Vincenzo Floridia, Carmelo Gugliotta, Denise Iacono, Paolo Marzana, Maria Grazia Maucieri, Arianna Nicoscia, Manuela Raimondo, Giovanni Rivetta, Manuela Tetti.

Lista di Fratelli D’Italia:

Marco Santoro, Francesco Amodeo detto Ciccio, Maurilio Fava, Aldo Agosta, Carmelo Baglieri, Laura Bellio, Angelo Covato, Sebiano Di Luca, Roberta Galfo, Rosario Iozzia, Raffaela Melfi detta Eleonora, Salvatore Micale, Vincenza Molè, Lorenza Panzarino, Arianna Perentin, Paola Tonaca.

SERAFINO ARENA, candidato sindaco sostenuto da due liste “Controcorrente” ed “Arena Sindaco”. Assessori designati: Antonello Calvo, Antonino Raucea detto Nino e Delia Murè.

Lista “Controcorrente”:

Serafino Arena, Dalia Accardo, Daniele Barone, Valentina Caruso, Adriana Denaro, Lucia Franzò, Luigi Longano, Patrizio Loreto, Aurora Lucenti, Carmelinda Raucea detta Linda, Angelo Sampieri, Noemi Spezzi, Antonio Spinello, Gaetano Taccone detto Tano, Giuseppe Trombatore detto Peppe, Giuseppe Valenti

Lista “Arena Sindaco”:

Salvatore Barone, Paola Daniela Calabrò, Marika Canto, Alexandra Renate Frida Doettinger, Michele Floridia, Guido Franzò, Pietro Fronte, Salvatore Gennaro, Salvatore Ignaccolo, Antonina Iuvra, Francesco Modica, Carmela Delia Murè, Delfina Puglisi, Antonino Raucea detto Nino, Carmelo Rosa, Margherita Zocco

ANGELO GALIFI, candidato sindaco sostenuto da tre liste “Galifi Sindaco”, “Grande Sicilia” e “Forza Italia”. Assessori designati: Innocenzo Leontini, Matilde Sessa, Valentina Lombardo

Lista “Galifi Sindaco”:

Santa detta Santina Cappello, Luca Carfì, Pietro Costa detto Piero, Meri D’Elia, Carlo Di Gregorio, Elisa Floridia, Giulia Galifi, Salvatore Giannone, Vincenza Giurato detta Valentina, Giovanni Mermina, Salvatore Moltisanti, Florentina Nigro detta Lucia, Giacomo Pisana, Valerio Rosa, Enzo Salonia, Patrick Angelo Michel Vernuccio

Lista “Grande Sicilia”:

Salvatore Andolina, Giuseppe Baglieri, Leonardo Barone, Cinzia Belluardo, Salvatore Dimartino, Carmelo Fede, Giorgio Giuca, Concetta Giudice, Anna Maria Gregni, Francesco Litrico, Fabio Lorefice, Alessia Masciarò, Carmela Peligra detta Milena, Antonina Quartarone detta Antonella, Roberto Rabbito, Sebastiano Terribile

Lista “Forza Italia”:

Massimo Dibenedetto, Barbara Cianchino, Giuseppe Cicciarella, Carmelo Denaro, Antonella Denaro, Michele Di Giorgio, Alessandra Fidelio, Michele Figura Leone, Pietro Guarino, Valentina Lombardo, Corrado Pulino, Kett Roccasalva, Massimiliano Russotto, Mariangela Scalone, Lucio Tasca, Fatiha Zine Eddine

PIERENZO MURAGLIE candidato sindaco sostenuto da tre liste “Muraglie Sindaco”, “Libera e Forte” e da “Pensiamo Ispica”. Assessori designati: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana e Sonia Calabrese.

Lista “Muraglie Sindaco”:

Giuseppina Agnello detta Giusy, Pietro Aprile, Angelo Barrotta, Gabriella Bruno, Giuseppina Corallo detta Pina, Maria Formica detta Mariella, Salvatore Fronterrè, Claudio Ganci, Giambattista Genovese detto Titta, Pasqualino Granata, Mattia Moltisanti, Lucia Motta, Giovanni Muraglie, Lino Quartarone, Mariarosita Solarino detta Rosita, Rosita Vaccaro.

Lista “Libera e Forte”:

Giacomo Cannata, Giorgio Cappello, Damiano Caruso, Carol Cassia, Antonietta Gelasio, Sebastiano Gelasio, Mariagiovanna Gradanti, Maria Ignaccolo detta Mary, Fiorenza Lorefice, Salvatore Milana, Andrea Mingo, Valentina Libera Monaca, Mirko Re, Melinda Traversa, Salvatore Ferro, Anastacia Àmico

Lista “Pensiamo Ispica”:

Nunzio Asta detto Nuccio, Paola Betta, Antonino Blanco detto Antonio, Sonia Calabrese, Sara Gray Cannata, Lucia Carbone, Salvatore Caruso, Carmelo Cataudella, Santalena Giovanna Cicero, Maurizio Frasca, Pietro Matarazzo, Antonio Modica, Francesco Romano, Gilda Valvo, Antonino Giunta, Carmelo Spicuglia.

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