Ciclone, le aziende agricole colpite ora possono segnalare i danni. Ecco come fare

Le imprese agricole delle province orientali della Sicilia colpite dall’ondata di maltempo tra l’8 e il 10 febbraio, possono segnalare i danni subìti ai Comuni o agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura.

Sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle aziende agricole, con la modulistica attraverso la quale indicare i danni alle produzioni, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi.

DICHIARATO LO STATO DI CALAMITA’

Com’è noto, sono tre i comuni della provincia di Ragusa che hanno già provveduto a dichiarare lo stato di calamità: Modica, Ragusa, Comiso e Scicli. Qui, il ciclone mediterraneo ha causato ingenti danni sia alle private abitazioni, sia alle aziende agricole.

Sarà compito dei comuni, raccolte le istanze, di inoltrarle all’IPA competente per territorio.

Qualora i danni subiti abbiano riguardato le strutture (serre, impianti arborei, fabbricati, etc) e l’impresa agricola intende ripristinare nel più breve tempo lo stato dei luoghi, dovrà essere prodotta una perizia asseverata dal libero professionista come atto propedeutico e fondamentale per l’attivazione di strumenti finanziari e amministrativi finalizzati all’erogazione dell’aiuto per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall’evento.