Ciclone Harry, l’iniziativa di Coop Gruppo Radenza: lanciata un’azione concreta per i territori colpiti

Da lunedi 26 Gennaio al 28 Febbraio 2026 il 5% del valore dei prodotti a marchio Coop acquistati nei punti vendita siciliani da coloro che hanno sottoscritto la Coop Card, sarà destinato ad iniziative e progetti di supporto, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal ciclone Harry promossi da istituzioni ed organizzazioni individuati dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, l’organizzazione alla quale aderiscono le oltre 250.000 persone che hanno sottoscritto la Coop Card.

La Sicilia merita più attenzione. La merita oggi, dopo essere stata colpita dalla furia del ciclone Harry lasciando dietro di sé una scia di danni strutturali, ferite ambientali e profonde preoccupazioni per il futuro immediato dei territori a partire dalla stagione turistica ormai vicina.

Di fronte a questa emergenza, Coop Gruppo Radenza sceglie di non limitarsi alla solidarietà formale, ma di trasformare l’attenzione in azione concreta, assumendosi fino in fondo quella responsabilità sociale che da sempre è parte integrante dello spirito e dei valori Coop. L’impresa non è solo un soggetto economico, ma un attore sociale. E Coop, per sua natura, è una comunità nella quale anche i cittadini possono partecipare attivamente ed essere protagonisti di scelte rivolte al territorio.

Un gesto concreto, quotidiano, accessibile a tutti. Un modo per trasformare un atto semplice, fare la spesa, in un atto di cura verso la propria terra.

“Perché, sostiene Danilo Radenza, Amministratore delegato del gruppo Radenza master Coop alleanza 3.0 in Sicilia, fare impresa non è un concetto puramente astratto ed economico ma una pratica che vive nelle scelte concrete di ogni giorno verso il proprio territorio”.

Coop Gruppo Radenza ha scelto di esserci. Ora, insieme, è il momento di ricostruire.

