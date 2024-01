Ciclismo: nasce a Comiso il Nial Nizzoli Almo. All’evento anche il campione Damiano Caruso

Un nuovo percorso. Con nuovi obiettivi. Forte dell’esperienza di collaborazione maturata negli anni scorsi, nasce il Cycling team Nial Nizzoli Almo che mette insieme l’esperienza di una società emiliana con quella del sodalizio siciliano di Monterosso. Società che sarà impegnata con le categorie Esordienti, Allievi ma, soprattutto, Juniores, nella partecipazione di gare a livello nazionale. La squadra, al momento, ha tenuto alcuni giorni di ritiro a Comiso. E proprio qui, ieri sera, nella cornice di Villa Orchidea, c’è stata la presentazione del sodalizio, dei componenti dello staff tecnico e del team. Sono intervenuti il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, con il presidente del Consiglio comunale di Monterosso, Giovanni D’Aquila. A rappresentare la società il patron Auro Nizzoli, la presidente del Gs Almo, Maria Giovanna Cannarella, il presidente Salvatore D’Aquila. Testimonial d’eccezione il campionissimo Damiano Caruso che ha stimolato i ciclisti presenti a dare il massimo nel contesto di uno sport di sacrificio, impegno e dedizione. Per quanto riguarda il proprio futuro, Caruso ha detto di aspettarsi di potere disputare al massimo altri due anni ad alto livello e che l’attuale stagione sarà caratterizzata, tra le altre cose, per la sua partecipazione al Giro d’Italia. Auro Nizzoli ha illustrato quali sono gli obiettivi che ci si prefigge per questa stagione sportiva: «Puntiamo a fare crescere sempre di più questi ragazzi, a creare un humus sportivo che li faccia diventare prima che campioni soprattutto uomini. Naturalmente, diamo il massimo per ottenere anche risultati importanti come testimonia la nostra storia».