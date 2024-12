“Ciao Piccolo Aiutante”: l’iniziativa che dona sorrisi ai bambini ospedalizzati

Quest’anno, il Natale a Ragusa e nelle province vicine ha avuto un sapore ancora più speciale grazie alla seconda edizione di *“Ciao Piccol Aiutante”**, l’iniziativa solidale organizzata dall’Associazione Cuore degli Iblei. Una raccolta di giocattoli, libri, materiale didattico e lettere di auguri che ha regalato gioia e speranza a oltre seicento bambini ricoverati nei reparti pediatrici di tre diverse province della Sicilia.

Il vero spirito del Natale

Grazie alla straordinaria generosità dei cittadini, dei negozi e delle aziende che hanno aderito, sono stati raccolti e distribuiti oltre 600 doni. Dietro ogni regalo c’è un gesto di affetto e solidarietà che, in questo periodo natalizio, ha illuminato il cammino di bambini e famiglie che affrontano momenti difficili.

“Il vostro contributo è stato molto più di un semplice dono – è stato un gesto che racchiude il vero senso del Natale,” sottolinea l’Associazione. “Abbiamo portato sorrisi e momenti di gioia, dimostrando che aiutarsi reciprocamente è un modo per accarezzare l’anima, sia per chi riceve che per chi dona.”

Un lavoro di squadra

Un grazie particolare va a tutti i punti di raccolta, ai negozi e alle aziende che hanno offerto il loro supporto con entusiasmo e generosità. Senza la loro collaborazione, questa straordinaria impresa non sarebbe stata possibile.

Oltre il Natale

L’Associazione Cuore degli Iblei lancia un messaggio forte: la solidarietà non dovrebbe limitarsi alle festività natalizie, ma diventare una pratica quotidiana. Questo impegno a donare e a supportare chi è in difficoltà rappresenta un modello da seguire tutto l’anno, un seme di speranza che può crescere e fiorire in ogni stagione.

Un augurio speciale

A nome di tutti i bambini che hanno ricevuto – o riceveranno in futuro – questi momenti di felicità, l’Associazione ringrazia di cuore tutti i donatori e i volontari che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

“Grazie per aver reso questo Natale speciale. Vi auguriamo di trascorrere le feste serenamente, circondati dall’amore dei vostri cari.”

