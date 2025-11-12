ChocoModica cambia stagione: la festa del cioccolato si farà in primavera. Non ci sarà, per adesso, il ritorno di Eurochocolate

MODICA – Il profumo di cioccolato invaderà Modica non più nel tradizionale ponte dell’Immacolata, ma in primavera. Comune di Modica e Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP hanno infatti deciso di rinviare (l’avevano già annunciato) l’edizione 2025 di ChocoModica a un nuovo periodo dell’anno, individuato nei prossimi mesi. Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione e dettata da ragioni pratiche e strategiche. Adesso si sa il periodo. Sarà in primavera.

L’obiettivo è quello di evitare i disagi causati, come accaduto nell’ultima edizione, dal maltempo che spesso colpisce la Sicilia a dicembre, scoraggiando visitatori e penalizzando le attività della manifestazione. Spostare l’evento in primavera consentirà di vivere ChocoModica con maggiore serenità, approfittando di un clima più favorevole e di giornate più lunghe e accoglienti, ideali per godere appieno della festa del cioccolato più famosa dell’isola.

Ma non si tratta solo di una scelta meteorologica. Il periodo del ponte dell’Immacolata rappresenta infatti anche una fase di intenso lavoro per le aziende dolciarie locali, impegnate nella produzione dei prodotti natalizi. Lo spostamento offrirà dunque ai produttori del Cioccolato di Modica IGP più tempo e risorse per partecipare attivamente alla manifestazione, garantendo un’offerta ancora più ricca e di qualità.

«Sulla scorta delle esperienze di questi anni – ha dichiarato il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto – abbiamo deciso di spostare ad altra data l’evento che più di ogni altro caratterizza e valorizza il nostro brand. È una decisione condivisa e strategica, anche per favorire afflussi ancora maggiori nella nostra città in periodi dell’anno meno esposti ai rischi del maltempo. Nei prossimi giorni condivideremo la scelta delle nuove date per la realizzazione dell’evento».

Il presidente del Consorzio di Tutela, Salvatore Peluso, ha confermato che la nuova data sarà individuata a breve, tenendo conto delle esigenze di tutti gli operatori coinvolti: «Il Consorzio, riconosciuto con decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è impegnato nella promozione, valorizzazione e tutela del Cioccolato di Modica IGP. Nei prossimi tempi avanzeremo una proposta che concili le esigenze produttive con la volontà di rendere ChocoModica un appuntamento ancora più partecipato e rappresentativo».

L’edizione primaverile di ChocoModica promette dunque di essere una rinascita per la manifestazione, che punta a consolidare il legame tra cultura, gusto e identità territoriale, rendendo il cioccolato di Modica IGP protagonista in un contesto più favorevole e accogliente. Non ci sarà, almeno per il momento, il ritorno di Guarducci e dunque con lui di Eurochocolate. Sembrava che potesse essere così visti i recenti rapporti avviati a Perugia ma sembra che la collaborazione ci sarà ma su altri fronti, non solo sul cioccolato e comunque non per la prossima edizione di Chocomodica.

