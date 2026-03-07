Chiusura autostrada Catania-Siracusa per ispezioni nelle gallerie: stop al traffico il 10 marzo

Martedì 10 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, il tratto dell’autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord, tra i km 25,142 e 0,100, sarà chiuso al traffico per permettere ispezioni tecniche nelle gallerie San Demetrio e San Fratello. Contestualmente, saranno chiuse le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lentini al km 11,500.

La chiusura si rende necessaria in seguito alla richiesta della Commissione Permanente per le Gallerie, istituita presso Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che dovrà eseguire controlli approfonditi sulla sicurezza delle due gallerie. Le ispezioni mirano a verificare la stabilità strutturale e le condizioni di sicurezza dei tunnel, garantendo così la sicurezza dei cittadini e dei trasportatori che percorrono quotidianamente questa arteria strategica per il traffico siciliano.

Anas invita gli automobilisti e gli autotrasportatori a programmare percorsi alternativi durante l’intera giornata di chiusura e a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea. La collaborazione tra Anas e Ansfisa sottolinea l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza sulle principali infrastrutture dell’Isola, soprattutto lungo un tratto autostradale fondamentale per collegare Catania, Siracusa e le aree industriali della Sicilia orientale.

