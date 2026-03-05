Chiusi due ristoranti per lavoro nero a Scoglitti: sanzioni per oltre 18 mila euro

Scatta il controllo anti-lavoro nero nel Vittoriese: due ristoranti di Scoglitti sono stati sospesi nella serata di mercoledì 4 marzo dopo le verifiche effettuate dal personale del Contingente INL Sicilia in servizio a Ragusa. L’operazione rientra nel piano di vigilanza volto a contrastare il lavoro sommerso, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire una concorrenza leale tra le imprese locali.

Durante i controlli, è emerso che la prima attività impiegava 3 lavoratori su 5 senza regolare contratto, mentre nella seconda erano irregolari 4 dipendenti su 5. La normativa vigente prevede la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale quando viene superata la soglia di lavoro nero riscontrata in questi casi.

Oltre alla chiusura temporanea, per ciascun locale sono state comminate sanzioni economiche significative: 2.500 euro per violazione procedurale e 1.950 euro per ciascun lavoratore irregolare, per un totale complessivo di 18.650 euro. Le ispezioni hanno riguardato vari aspetti della regolarità del personale, confermando la necessità di monitoraggi costanti nel settore della ristorazione.

