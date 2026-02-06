Chiesa Madre di San Giorgio a Modica: incontro su tradimenti e amore

La Chiesa Madre di San Giorgio conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità con un nuovo appuntamento dedicato alle relazioni affettive. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18:45, i locali della parrocchia ospiteranno l’incontro “Costruire un amore sano”, un evento pensato per coppie, fidanzati e aperto a tutti, inclusi i single.

A guidare la riflessione sarà il Dott. Carmelo Impera, esperto relatore noto per la sua capacità di affrontare con profondità temi delicati legati ai legami affettivi e alle dinamiche del cuore. L’incontro affronterà un tema centrale e sempre attuale: i tradimenti nelle relazioni.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione volto a fornire strumenti concreti per affrontare le complessità dei rapporti moderni, promuovendo consapevolezza, rispetto reciproco e comunicazione sana.

Il parroco Don Michele Fidone sottolinea l’importanza del progetto: “La Chiesa è anche questo: un momento di confronto e formazione, un accompagnamento costante delle coppie e delle famiglie per affrontare le sfide quotidiane”.

Per permettere una partecipazione serena delle famiglie, durante l’incontro sarà attivo un servizio di animazione per bambini, così da consentire a genitori e coppie di seguire l’evento senza preoccupazioni.

