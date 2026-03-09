Chiesa cattolica, chiesa valdese metodista e musulmani insieme per il Ramadan a Scicli

La fine del Ramadan festeggiato insieme: chiesa cattolica, chiesa valdese metodista e musulmani con la Casa delle culture impegnata nel progetto Mediterranean Hope che ha accolto le diverse espressioni religiose della città. Due i momenti: uno di riflessione ed uno di convivialità. Apprezzati entrambi, quasi come esigenza in una città che vuole superare steccati affidandosi al dialogo, all’ascolto e comunque alla condivisione che sono strumenti utili, se non fondamentali, per fare convivere diverse etnie, diverse religioni. E’ stato un momento per parlare del valore del digiuno nelle diverse tradizioni religiose, dal sacrificio alla spiritualità alla solidarieta all’attenzione verso l’altro. “Una serata davvero speciale, ricca di dialogo, ascolto e condivisione – ha commentato Khaoula Khalifa – durante questo incontro abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci sul digiuno, valori e spiritualità, parlando insieme di questo percorso condiviso che attraversa tradizioni diverse ma unite dal desiderio di riflessione, fede e comunità. Un ringraziamento speciale all’imam Ziri Salem, al sacerdote Don Ignazio la China, alla pastora Thesie Mueller ed la dottoressa Valentina Gulino per aver condiviso con noi pensieri, esperienze e riflessioni che hanno arricchito questo momento di incontro. Grazie anche alla MH – Casa delle Culture per averci accolto e dato lo spazio per vivere insieme questa serata”. Per Don Ignazio La China, il pomeriggio e la serata stessa sono stati il proseguo di un’intensa giornata dedicata alla riflessione ed alla missione interreligiosa. Ad Enna, infatti, sciclitano ed apprezzato sacerdote della Diocesi di Noto per aver retto da anni l’ufficio dell’ecumenismo ha avuto un incontro con tutti i direttori ed i membri delle equipe della Commissione regionale affrontando temi come la via italiana al dialogo, la nuova Charta oecumenica e presentando le schede riguardanti l’Ebraismo e l’Islam. Argomenti particolarmente di studio di Don Ignazio La China che puntualmente riesce a trasmettere, in un confronto aperto e sereno, a chi lo ascolta.

