Chiaramonte: si riunisce la classe 1963

Circa 20 persone si sono riunite per una serata conviviale. Sono gli uomini e le donne della classe 1963 di Chiaramonte Gulfi. Prima, un semplice giro pizza, dove si è parlato di ricordi ed esperienze legate a un tempo ormai trascorso, ma ancora vivo nella mente di tutti. Poi, un giro per le vie di Chiaramonte, addobbate per gli eventi natalizi.

Durante la serata, trascorsa con grande semplicità e allegria, nonostante non fossero presenti tutti i giovani 61enni di Chiaramonte, un pensiero è stato rivolto a tutti ed è stata l’occasione per ribadire legami di amicizia e affetto. Il tempo sembrava essersi fermato, nonostante il suo inesorabile scorrere.

