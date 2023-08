Chiaramonte: scontro fra due auto sulla SS. 514, feriti due ragazzi

Incidente sulla SS. 514, subito dopo la stazione di servizio Lukoil, in territorio di Chiaramonte Gulfi, ieri sera intorno alle 23.30. Due auto, una Lancia Y e una Panda, guidate rispettivamente da una ragazza e da un ragazzo, entrambi di Chiaramonte, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

L’INCIDENTE

La Panda è cappottata, mentre la Lancia Y è finita in testacoda. Immediatamente, sul posto, sono accorse le autoambulanze di Chiaramonte e Giarratana, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Ragusa: non hanno, per fortuna, ferite molto gravi. La strada è rimasta bloccata al traffico per qualche ora.