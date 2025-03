Chiaramonte rende omaggio alle donne: l’8 marzo un evento speciale

Chiaramonte si prepara a un evento che vuole rendere omaggio alle donne: sono madri, sono artiste, sono lavoratrici che hanno lottato tutta la vita per realizzare i propri sogni e per dare un contributo alla società. Si chiama “Tributo alle donne 2025” ed è l’evento che vuole celebrare la donna a 360 gradi e che si terrà sabato 8 marzo alle ore 17 presso la sala “Leonardo Sciascia”.

Ad organizzare la serata, Corrado Armeri in collaborazione con l’associazione femminile “8 marzo”, da sempre impegnata nella valorizzazione e nell’aggregazione delle donne (e non solo) della cittadina montana. Il presidente dell’associazione, Katia Puglisi, ha voluto rendere omaggio alle donne regalando alla città una serata in cui l’arte, lo spettacolo, la cultura e la moda saranno i protagonisti: “Durante la serata le donne racconteranno, ognuna per il proprio campo di competenza, la loro vita e le loro esperienze. Sarà un momento di confronto e partecipazione, un modo per celebrare la femminilità e parlare, allo stesso tempo, di alcune problematiche con esperti del settore”.

© Riproduzione riservata