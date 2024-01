Chiaramonte, nominata la “Commissione straordinaria di liquidazione”: parte la gestione del dissesto

Si sono insediati ieri i tre commissari per il dissesto a Chiaramonte Gulfi. I tre commissari nominati con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono: Alberto D’Arrigo, segretario generale al Libero Consorzio di Ragusa (ex provincia regionale), Loredana Torella, attuale segretario comunale a Ramacca e Francesca Mazzola, dottore commercialista. Costituiranno la “Commissione straordinaria di liquidazione” che dovrà gestire l’indebitamento del comune di Chiaramonte che il 15 settembre scorso ha dichiarato il dissesto finanziario. Il presidente sarà Alberto D’Arrigo. Spetterà a loro adottare tutti i provvedimenti per giungere all’estinzione del debito.

Un disavanzo di 8.761.184 euro: debiti verso 87 fornitori

I tre gestiranno un disavanzo di 8.761.184,47 euro (approvato anche dai revisori dei conti) e un debito verso 87 fornitori e creditori per un ammontare complessivo di 3.890.000. Contro la dichiarazione di dissesto, l’ex sindaco Sebastiano Gurrieri ha presentato un ricorso al Tar. Gurrieri ha affidato il suo all’avvocato amministrativista Santi Pappalardo e ha prodotto una relazione tecnica redatta dal commercialista vittoriese Angelo Fraschilla.

Il ricorso al Tar presentato dall’ex sindaco Sebastiano Gurrieri

Gurrieri aveva chiesto la sospensiva del provvedimento, ma un mese fa, nell’udienza convocata davanti al tar, aveva scelto di rinunciare alla sospensiva, puntando sull’udienza di merito. La data di quest’ultima non è stata ancora fissata. Gurrieri sostiene che il dissesto poteva essere evitato e che il comune avrebbe dovuto perseguire la strada del “piano di riequilibrio” che era stata avviata nel giugno scorso. Gli amministratori chiaramontani, invece, sostengono che il dissesto era inevitabile, sostenuti dalla relazione della dirigente del settore finanziario, Samantha Agosta e dalla relazione dei revisori dei conti.

Il comune si è affidato all’avvocato amministrativista Andrea Nicosia.

La nuova segretaria comunale è Chiara Sallemi

I tre commissari, che dovrebbero rimanere in carica cinque anni, si sono insediati alla presenza della nuova segretaria comunale Chiara Sallemi che da qualche giorno ha preso il posto del dimissionario Luca Rosso. Chiara Sallemi è segretario comunale titolare a Monterosso Almo.