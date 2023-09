Chiaramonte Gulfi: chiesto rinvio a giudizio per ex sindaco Gurrieri e ex segretaria generale Cirnigliaro

Chiaramonte Gulfi: chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco Gurrieri e l’ex segretaria comunale Cirnigliaro. Il comune di Chiaramonte Gulfi si costituirà parte civile nel procedimento contro l’ex sindaco Sebastiano Gurrieri e l’ex segretaria comunale Salvina Cirnigliaro.

Nei loro confronti è stato aperto un procedimento giudiziario culminato – il primo settembre scorso – nella richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Ragusa. L’udienza di rinvio a giudizio sarà fissata dal Giudice per le indagini preliminari, Ivano Infarinato.

L’ipotesi di reato

I due sono indagati per peculato d’uso (art 314 comma 2 del codice penale). Nel caso di eventuale rinvio a giudizio, il comune di Chiaramonte si costituirebbe parte civile. La giunta, qualche giorno fa, ha deciso di costituirsi in giudizio anche per l’eventuale richiesta di risarcimento del danno arrecato ed ha autorizzato il sindaco, Mario Cutello, a nominare un legale che tuteli gli interessi dell’ente.

Sebastiano Gurrieri, ex sindaco ed ex deputato regionale, ha guidato la città dal 2017 al 2022. In precedenza era stato sindaco dal 1993 al 2003. La segretaria comunale Salvina Cirnigliaro è stata in carica negli ultimi due anni del mandato di Gurrieri.