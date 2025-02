Chi và e chi viene. C’è fermento a Scicli. “Obiettivo Comune”, la lista del sindaco Mario Marino, si riorganizza

Dopo il passaggio di Sabrina Micarelli al partito di Forza Italia, la lista civica espressione del sindaco Mario Marino era rimasta con un solo consigliere, quel Salvatore Causarano che si è caricato da mesi il “peso” di gestire la posizione del movimento politico in seno al consiglio comunale e nelle commissioni consiliari. E’ venuta in soccorso, però, la consigliera Deborah Iurato che ha scelto di abbracciare contenuti, idee e propositi della lista del sindaco. La sua militanza fra le fila SiAmo Scicli è durata due anni ed otto mesi. Ora il passaggio ad Obiettivo Comune dopo la dichiarazione di indipendenza delle scorse settimane.

Con l’ingresso di Deborah Iurato nelle fila di Obiettivo Comune è stato rinnovato il direttivo con la nomina del nuovo coordinatore.

Si tratta di Matteo Giannì che fin dalla campagna elettorale è stato vicino al sindaco Mario Marino. La consigliera Iurato ricoprirà anche il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale. Per la lista civica di riferimento del primo cittadino è un “colpaccio”: c’era, infatti, il rischio che la Iurato, da indipendente, passasse a qualche altra sigla politica, non ultima Forza Italia. Nella “campagna aquisti” la meglio, però, è andata al gruppo politico vicino al sindaco Marino che ripristina il numero di due consiglieri non lasciando solo Salvatore Causarano. “Il nostro gruppo, già rafforzato anche dalla partecipazione di alcune realtà associative locali – assicura il neo coordinatore Matteo Giannì – sarà attivo nei prossimi mesi con diverse iniziative pubbliche per aprirsi a tutti coloro che vorranno contribuire con le proprie idee al presente ed al futuro della nostra terra.”

© Riproduzione riservata