Chi picchia l’ex fidanzata in pubblico, chi la moglie: due ammonimenti del Questore

Due provvedimenti di ammonimento nell’ambito delle misure di prevenzione personale eseguiti dalla polizia di stato.

Nel primo caso, l’ammonimento è scaturito da una segnalazione di una coppia di giovani che litigava in pubblico. Gli agenti intervenuti hanno appreso che il ragazzo aveva violentemente tirato i capelli alla sua ex fidanzata, facendola cadere a terra. A causa delle lesioni riportate, la ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ragusa. In questo caso, il legame della “relazione affettiva”, come previsto dalla legge, ha consentito l’adozione del provvedimento di ammonimento da parte del Questore nei confronti dell’autore delle violenze.

UN ALTRO AMMONIMENTO

Nel secondo caso, un uomo di 54 anni con l’abitudine di picchiare spesso sua moglie è stato scoperto dalla polizia durante un intervento per una lite. Gli agenti hanno notato che la donna era stata vittima di ripetuti atti di violenza da parte del marito, mai denunciati alle forze dell’ordine. Durante la notifica del provvedimento emesso dal Questore di Ragusa, i due soggetti ammoniti sono stati informati dei servizi disponibili sul territorio, come i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, per un supporto finalizzato al loro recupero.