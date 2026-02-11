CGIL Ragusa, Francesco Pisana entra nella Segreteria Confederale Provinciale

Si è riunita questa mattina nella sala riunioni di Ragusa l’Assemblea Generale della CGIL provinciale per procedere alla ricomposizione del plenum della Segreteria Confederale. Alla presenza del Segretario Generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, e del Segretario Generale della CGIL Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, l’Assemblea ha eletto all’unanimità Francesco Pisana quale nuovo componente della Segreteria Confederale Provinciale.

L’ingresso di Pisana è stato definito un passaggio organizzativo e politico significativo, volto a rafforzare l’azione sindacale nel territorio ibleo, nel solco della segreteria Roccuzzo. “L’elezione di Francesco Pisana – ha dichiarato Roccuzzo – rappresenta un nuovo impulso all’azione sindacale di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, al contrasto del dumping contrattuale e all’attenzione verso le politiche sociali del territorio”.

Una Segreteria pronta a rafforzare il sindacato sul territorio

Nel corso dei lavori, l’Assemblea ha sottolineato la necessità di consolidare la presenza della CGIL nei luoghi di lavoro, di intensificare l’impegno contro ogni forma di precarizzazione e ribasso contrattuale e di rafforzare il ruolo del sindacato come presidio sociale e civile in un momento storico complesso per il mondo del lavoro.

La ricomposizione della Segreteria si inserisce in un percorso di continuità e rinnovamento, volto a rendere più incisiva l’azione confederale su vertenze, confronto istituzionale e politiche di inclusione sociale. L’Assemblea Generale ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il clima di responsabilità e unità, a testimonianza di un’organizzazione radicata e determinata a proseguire nella tutela dei diritti e della dignità del lavoro nel territorio provinciale.

