Cercasi padroni per cuccioli abbandonati: l’appello da Scicli

Sono cuccioli già svezzati ed in crescita e soprattutto sono quei cani che avrebbero rischiato di alimentare il patrimonio dei cani randagi se non si fosse intervenuti, con una ditta specializzata, a piazzare delle trappole. Da Scicli l’appello lanciato dalla Polizia Locale che parla di animali innocui, capaci di entrare a fare parte di quelle famiglie disposte ad adottarli.

I cuccioli sono in corso di recupero con delle trappole che dovrebbero permettere di prelevare la colonia di cani dalle campagne di contrada Bommacchia, alla lontana periferia di Scicli, e di curarli e crescerli in un ambiente domestico. Il personale della ditta incaricata del ricovero dei randagi, da parte del Comune, è già intervenuto con l’apposizione di trappole che consentiranno la cattura e la cura di tali animali. Procedura che se andrà felicemente in porto permetterà di evitare che questi cuccioli diventino grandi e per cercare cibo e ristoro sono costretti a darsi alla macchia cercando nelle masserie e nelle singole abitazioni della zona riparo e sostentamento.

