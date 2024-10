Centro storico di Ragusa: segnale TV assente da tre giorni

Segnale TV mancante in alcune zone del centro storico di Ragusa. E’ quanto segnalato da un nostro lettore che ci spiega come nelle zone di via M. Schininà, via Generale Scrofani, via Sant’Anna e zone limitrofe la TV non prenda da tre giorni.

Ci scrivono i lettori: segnale TV assente da tre giorni

“Sono un residente di via M. Schininà e vorrei segnalare un disservizio che sta interessando non solo questa via, ma anche via Generale Scrofani, via Sant’Anna e le zone limitrofe. Da circa tre giorni, infatti, l’intero quartiere sta riscontrando problemi con la ricezione del segnale TV. Inizialmente pensavo fosse un problema circoscritto alla mia abitazione, ma confrontandomi con i vicini ho scoperto che il disservizio è generalizzato.

Questa situazione sta creando difficoltà, soprattutto per le persone anziane del quartiere, che trascorrono molte ore in casa e spesso trovano nella TV l’unico modo per passare il tempo e sentirsi meno sole. Mi rivolgo dunque a chi di competenza, chiedendo un intervento tempestivo per risolvere il problema”.

