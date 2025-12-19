È attivo dal 15 dicembre il Centro di Pronta Accoglienza per le dipendenze patologiche, realizzato dall’ASP di Ragusa presso il padiglione 7 dell’ospedale “Busacca” di Scicli, in attuazione della Legge regionale n. 26 del 2024. La nuova struttura rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura e al recupero […]
Centro storico di Ragusa Ibla, si inaugura la “nuova” Piazza Marini
19 Dic 2025 12:21
Ragusa Ibla celebra la riqualificazione di Piazza Marini, nota anche come “Piazza Scuole”, con un intervento che ne ha trasformato completamente la forma, il verde e l’illuminazione. La piazza, ora completamente livellata, offre un ambiente più sicuro e fruibile, ideale per socializzazione, eventi e manifestazioni. L’evento inaugurale si svolgerà domenica 21 dicembre a partire dalle ore 18.
L’intervento ha interessato l’intera area, rendendola più omogenea al contesto urbano e funzionale alle attività di chi vive il quartiere, con particolare attenzione agli studenti. Le nuove pavimentazioni, l’illuminazione rinnovata e le aree verdi ridisegnate mirano a valorizzare uno spazio storico e a restituirlo alla comunità come luogo di incontro e aggregazione.
La riapertura della piazza sarà accompagnata da un momento di festa aperto al pubblico, con musica, danza e degustazioni, per segnare anche l’inizio delle festività natalizie. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il risultato dei lavori e per rafforzare il legame tra i cittadini e uno degli spazi più emblematici di Ragusa Ibla. A darne notizia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.
