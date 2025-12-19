Centro storico di Ragusa Ibla, si inaugura la “nuova” Piazza Marini

Ragusa Ibla celebra la riqualificazione di Piazza Marini, nota anche come “Piazza Scuole”, con un intervento che ne ha trasformato completamente la forma, il verde e l’illuminazione. La piazza, ora completamente livellata, offre un ambiente più sicuro e fruibile, ideale per socializzazione, eventi e manifestazioni. L’evento inaugurale si svolgerà domenica 21 dicembre a partire dalle ore 18.

L’intervento ha interessato l’intera area, rendendola più omogenea al contesto urbano e funzionale alle attività di chi vive il quartiere, con particolare attenzione agli studenti. Le nuove pavimentazioni, l’illuminazione rinnovata e le aree verdi ridisegnate mirano a valorizzare uno spazio storico e a restituirlo alla comunità come luogo di incontro e aggregazione.

La riapertura della piazza sarà accompagnata da un momento di festa aperto al pubblico, con musica, danza e degustazioni, per segnare anche l’inizio delle festività natalizie. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il risultato dei lavori e per rafforzare il legame tra i cittadini e uno degli spazi più emblematici di Ragusa Ibla. A darne notizia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

