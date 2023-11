Centri storici: il Comune coinvolge l’on. Giorgio Chessari, ex sindaco e padre legge su Ibla

Come valorizzare ancor di più i centri storici e in particolare Ragusa Ibla? Il Comune coinvolge anche l’ex sindaco Giorgio Chessari, per anni deputato alla Regione e padre putativo della legge speciale su Ibla. Un modo per ascoltare utili consigli da un ex valido amministratore ma anche un modo per confrontarsi a tutto campo. Nei giorni scorsi l’incontro tra lo stesso Chessari e l’assessore comunale ai centri storici, Giovanni Gurrieri. Queste le sue dichiarazioni.

“Per comprendere il Centro storico di oggi occorre conoscere il suo passato; un principio che vale anche per quegli uomini che sono stati capaci di incidere con la forza delle proprie idee.

Per questo motivo ho invitato l’onorevole Giorgio Chessari, padre della cosiddetta Legge su Ibla, per un ampio confronto di idee e di vedute, legate insieme dal principio che la vivibilità sia il valore più importante.

Sono onorato di aver accolto l’onorevole Chessari nel nostro ufficio e di aver avuto modo di esporre gli obiettivi che ci poniamo, tra cui il nascente “Piano della rigenerazione urbana del centro storico” e l’esigenza di dotare alla città di un Piano luce che valorizzi la bellezza dei luoghi e al tempo stesso ne aumenti decoro e sicurezza.

Ho inoltre proposto la costituzione di un comitato scientifico, di cui sarà componente lo stesso onorevole, al fine di programmare una pubblicazione editoriale che racconti Ragusa e il processo di risanamento che ha vissuto dal 1981 ad oggi”.