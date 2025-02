Centra il 9 e vince al 10elotto: a Ispica caccia al vincitore

La dea bendata ha fatto tappa in Sicilia, portando con sé vincite significative per i giocatori del 10eLotto e del Lotto. In particolare a Ispica sulla Strada Statale 115, la fortuna ha colpito con un “9” da 21.000 euro. La fortuna ha baciato anche Milazzo: lungo la Strada Statale 113, un fortunato giocatore ha centrato un “9” da 40.000 euro nella modalità Frequente, che prevede estrazioni ogni cinque minuti. La giocata vincente, dal valore di soli 4 euro, ha permesso di ottenere il premio più alto della giornata.

Ma la scia di vincite non si è fermata qui. A Giarre, in provincia di Catania, un altro giocatore ha portato a casa un premio da 20.000 euro sempre grazie al 10eLotto.

Anche il Lotto ha regalato soddisfazioni in Sicilia. A Caltanissetta è stata centrata una quaterna da 11.150 euro sulla ruota di Roma grazie all’estrazione del 24 febbraio.

