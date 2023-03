Cavalcata di San Giuseppe. Tutti i premi assegnati

Al successo della ripresa, dopo tre anni di fermo dovuto al covid-19, la Cavalcata di San Giuseppe ha richiamato nell’ultimo week-end a Scicli oltre diecimila persone. Tanta l’attesa e la curiosità sui risultati delle premiazioni. In campo giurie esperte: chi tecnici, chi appassionati, chi giornalisti. A loro il compito di esprimere la “bontà” del lavoro fatto dai gruppi partecipanti che si sono cimentati, quest’anno veramente divinamente, con la lavorazione della violaciocca fiore di primavera, raggiungendo risultati eccellenti.

Ecco le classifiche complete “Cavalcata di San Giuseppe” edizione 2023.

Classifica cavalli grandi bardati: 1° Gruppo Le Milizie, 2° Gruppo Alfieri, 3° Gruppo Balatelle, 4° Gruppo Caselunghe, 5° Gruppo Colle San Matteo, 6° Gruppo San Giovannulo, 7° Gruppo La Torre, 8° Gruppo Balicum, 9° Gruppo San Giuseppe, 10° Gruppo Gerrantini, 11° Gruppo Devozione, 12° Gruppo Mondial.

Podio testiera: 1° Gruppo Alfieri, 2° Gruppo Balatelle, 3° Gruppo La Torre.

Premio Patriarca assegnato dalla giuria composta da giornalisti: Gruppo Balatelle

Premio devozione: Gruppo San Giovannulo

Premio Alfieri: Gruppo Alfieri

Premio Armando Di Benedetto: Gruppo Caselunghe

Premio eleganza: Gruppo San Giovannulo

Premio coppia vestita con abiti siciliani: famiglia Campailla

Categoria pony: 1° premio pony Ganaderia San Marco, 2° premio Passione e trazione

Premio artista: Maria Grazia Galesi.

Tanto lavoro fatto, tanti soldi spesi per l’acquisto del fiore di violaciocca. Tanti giorni e notti insonni per raggiungere il risultato.

“Entusiamo, emozione, gioia e voglia di fare e di partecipare per tutti, grandi e piccini – commenta l’assessore al turismo Peppe Puglisi – diecimila presenza, questo evento ha avuto senz’altro un impatto positivo per l’economia della nostra città, nel settore turistico-ricettivo, in quello della ristorazione e, non meno importante, in quello dell’artigianato”. Per il sindaco Mario Marino, che ha fatto gli onori di casa a sindaci ed assessori del sud-est Sicilia e ad una rappresentanza di amministratori maltesi “la città è stata chiamata a dare lustro ad una delle sue più sentite tradizioni, dove folklore e fede si uniscono – afferma – questo è stato fatto al meglio, grazie alle bellissime bardature realizzate dai vari gruppi, ai quali vanno i complimenti dell’intera città. In una tendenza che si sta consolidando da alcuni anni, i manti realizzati sono stati di altissimo livello e dimostrazione ne è il fatto che i primi tre classificati si sono distanziati di pochissimi punti tra di loro”.

Foto: I love Scicli, Emanuele Caschetto