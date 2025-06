Cava d’Aliga, notte speciale: nuova vita sotto la sabbia dorata, mamma tartaruga torna sulla costa ragusana

L’ultima nidificazione la notte scorsa con l’arrivo di mamma tartaruga nella piccola spiaggia di Cava d’Aliga, sul versante adiacente il parcheggio di via Frine. La scoperta e l’accertamento nella mattinata di oggi con Oleana Prato, responsabile del WWF che ha in capo il progetto di salvaguardia della specie. Con lei al fianco i volontari che da giorni monitorano le spiagge scelte per le nidificazioni. Mamma tartaruga la notte appena trascorsa ha voluto nidificare nella dorata spiaggia di Cava d’Aliga nonostante il rumore che provenisse dall’alto e nel mare stesso per la presenza di mezzi aerei e navali finalizzata alla ricerca dell’uomo disperso in mare dopo il ritrovamento della barca sulla quale lo stesso si trovava.

© Riproduzione riservata