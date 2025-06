Catania, turista minacciato da parcheggiatore abusivo: “No money, io rompere la macchina”

Un’aggressione verbale, una minaccia in pieno giorno, un arresto che solleva l’ennesimo velo sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi in città. È successo nei pressi di via Cristoforo Colombo, a Catania, dove un turista ungherese si è trovato faccia a faccia con un posteggiatore abusivo che pretendeva con insistenza 5 euro per il parcheggio. Al rifiuto dell’uomo, il 40enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze.

“No money, io rompere la macchina”

“Se non paghi ti rompo la macchina” ha urlato inizialmente in dialetto, poi – vedendo che il turista non capiva – ha tentato una grottesca traduzione: «No money, io rompere la macchina», mimando il gesto di colpire il finestrino e battendo con forza sulla carrozzeria dell’auto presa a noleggio.

Fortunatamente, nei paraggi passava una motovolante della Polizia. Il turista, visibilmente scosso, ha attirato l’attenzione degli agenti alzando le braccia. I poliziotti si sono subito avvicinati e hanno riconosciuto il posteggiatore come una “vecchia conoscenza” già sanzionata in passato per attività abusiva. I controlli in banca dati hanno rivelato che l’uomo era anche sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia per reati contro il patrimonio.

La sorpresa è arrivata durante la perquisizione: addosso all’uomo, gli agenti hanno trovato uno smartphone di ultima generazione privo di scheda SIM. Dagli accertamenti è emerso che il telefono era stato rubato pochi giorni prima da un’auto in sosta. Lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario. Il posteggiatore è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per ricettazione.

