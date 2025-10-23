Catania: operati di cataratta, 30 pazienti avrebbero riportato gravi complicazioni oculari. Aperta inchiesta

Catania è al centro di un allarme sanitario dopo che numerosi pazienti operati di cataratta in una clinica privata sono stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari.

Secondo quanto raccolto da fonti sanitarie, i pazienti coinvolti sarebbero almeno una trentina, con ricoveri nei reparti di Oculistica del Cannizzaro, del Policlinico e del Centro Oculistico Europeo di Aci Castello. Le infezioni riscontrate hanno richiesto terapie antibiotiche urgenti e, nei casi più gravi, nuovi interventi chirurgici.

La Procura di Catania, secondo l’ANSA, ha aperto un’inchiesta sui ricoveri nei pronto soccorso del capoluogo etneo di almeno una decina di persone operate di cataratta lo stesso giorno in una clinica privata.

Alcuni dei pazienti hanno subito danni all’occhio operato e per questo, secondo quanto apprende l’ANSA, il reato ipotizzato è di lesioni gravissime per avere causato l’indebolimento del senso visivo.

L’inchiesta è coordinata dal pool di magistrati coordinati dall’aggiunto Agata Santonocito. All’ospedale Cannizzaro di Catania sono quattro le persone ricoverate nel reparto di Oculistica, mentre altre sei sono al Policlinico universitario. Dopo l’arrivo dei pazienti sono state avviate tutte le procedure standard previste per protocollo.

Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catania e di una segnalazione al Ministero della Salute, chiedendo verifiche immediate sulle cause e responsabilità. L’associazione ha conferito mandato all’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, per coordinare le attività legali e seguire la vicenda presso le autorità competenti.

Le prime ipotesi mediche parlano di una possibile contaminazione ambientale o di carenze nelle pratiche di sterilizzazione del materiale chirurgico. Tuttavia, analisi preliminari su filtri e liquidi utilizzati hanno confermato la sterilità dei prodotti, lasciando aperta la pista di eventuali anomalie nella gestione delle sale operatorie del centro privato.

Le direzioni sanitarie degli ospedali coinvolti hanno avviato procedure straordinarie di sterilizzazione e, in alcune strutture pubbliche, gli interventi di cataratta sono stati temporaneamente sospesi per controlli approfonditi.

Il Codacons ha anche attivato uno sportello dedicato per raccogliere segnalazioni e fornire assistenza legale e medica ai cittadini coinvolti.

